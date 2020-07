Steuersenkung : Stadt will Mehrwertsteuersenkung weitergeben

Krefeld Die Beträge sollen zusammengerechnet und zentral „dem Wohle der Bürger“ zugutekommen. Konkrete Nachlässe etwa bei Parkautomaten sind technisch und praktisch kaum möglich.

Die Stadt Krefeld will Geld aus der Mehrwertsteuersenkung an die Bürger weitergeben, weiß aber noch nicht wie. Das Problem: Die Steuersenkung ist so mickrig, dass sie in der Praxis kaum umgesetzt werden kann und die Kosten für die Senkung im Verhältnis viel zu hoch wären. Also soll der Steuernachlass zusammengerechnet und dann „zum Wohle der Bürger“ ausgegeben werden. Dies teilte jetzt die Stadt mit. Das Rathaus ist damit vor ähnliche Probleme gestellt wie der Einzelhandel, der beklagt, dass die befristete Senkung aufs Ganze mehr Kosten als Nutzen entfaltet.