Firma will Namensrechte kaufen Stadt Krefeld will die Grotenburg umbenennen

Doch die Zeit der Grotenburg scheint abgelaufen. Die Stadt Krefeld und die Politik beschäftigen sich hinter verschlossenen Türen mit einer Namensänderung für das aufwendig mit einem zweistelligen Millionenbetrag renovierte Stadion am Zoo. Ein Stadtsprecher erklärte gestern auf Anfrage unserer Redaktion: „Ja, die Stadtverwaltung ist mit dem Thema befasst.“ Der Rat der Stadt Krefeld werde in nicht-öffentlicher Sitzung über eine Umbenennung der Grotenburg entscheiden. Eine Öffentlichkeit sei nicht zugelassen, da Vertragsangelegenheiten berührt seien, informierte der Sprecher. Neben dem Stadtrat seien der Sportausschuss zur Kenntnisnahme und der Betriebsausschuss des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) vorberatend eingebunden, ergänzte der Sprecher am gestrigen Freitag. Der ZGM Ausschuss tagt am übernächsten Mittwoch, 25. Oktober.