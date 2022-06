Pläne für Krefeld im Planungsausschuss vorgestellt : Stadt will systematisch Brachflächen für gewerbliche Nutzung beleben

Krefeld Verantwortliche stellten in der Sitzung des Planungsauschusses am Dienstag Abend den Kommunalpolitikern das neu erstellte Gewerbebrachflächenkataster vor.

Die Reserveflächen für Gewerbeansiedlung sind in Krefeld knapp. Das so genannte interkommunale Gewerbegebiet entlang der Autobahn 44 ist nach dem Ausscheiden der Stadt Meerbusch an den gemeinsamen Plänen auf dem Wartegleis. Um Potenziale auszuloten, haben die Verantwortlichen das Dortmunder Planungsbüros Stadtraumkonzept GmbH beauftragt, die Situation in Krefeld zu analysieren. In der Sitzung des Planungsausschusses wurde am Dienstag Abend den Kommunalpolitikern das entstandene Gewerbebrachflächenkataster vorgestellt.