Juristische Bedenken Krefeld will Alkoholverbot in der Innenstadt abschwächen

Die Krefelder Politik hat im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung in Person von Oberbürgermeister Frank Meyer große Anstrengungen unternommen, die Zustände in der Innenstadt zu verbessern. Dabei standen unter anderem die negativen Folgen durch beharrliches Betteln und von öffentlichem Alkohol- und Drogenkonsum im Fokus. Mit entsprechend verschärftem Stadtrecht in Form von Ordnungsverfügungen und Kommunalsatzungen bekamen die Ordnungshüter Instrumente an die Hand, um Fehlverhalten sanktionieren zu können. Dagegen regte sich naturgemäß auch Widerstand.