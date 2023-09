Millionenzuschuss für Studie Stadt will 174 Dächer auf ihre Eignung für Fotovoltaik prüfen

Im vergangenen Jahr sind laut Zahlen der Bundesnetzagentur in der Stadt Krefeld 417 Solaranlagen neu installiert worden. Dies entspreche einem Zuwachs von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liege das Wachstum in Krefeld über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (16 Prozent). Die Gesamtzahl der auf den Dächern von Krefeld installierten Solaranlagen betrage aktuell 2558. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schaffe Krefeld es damit im Ranking der Städte auf Platz 1891. Das geht aus den offiziellen Fotovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2022 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy für 2050 Städte ausgewertet hat.