Qualifizierungskurse bei der VHS : Stadt weitet Kindertagespflege aus

Krefeld Die Volkshochschule Krefeld/ Neukirchen-Vluyn bietet einen entsprechenden Zertifikatslehrgang „Kompetenzorientierte Kindertagespflege“ an.

Der Fachbereich Jugendhilfe baut die Kindertagespflege als gleichwertige Alternative zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung weiter aus. Das familiennahe und flexible Betreuungsangebot ist insbesondere für Kinder unter drei Jahre geeignet. Für Interessierte, die als Kindertagespflegeperson für die Stadt arbeiten möchten, ist ein erfolgreicher Abschluss einer Qualifizierung in der Kindertagespflege Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis.

Die Volkshochschule Krefeld/ Neukirchen-Vluyn (VHS) bietet hierfür in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugendhilfe und in Kooperation mit dem Bundesverband für Kindertagespflege einen entsprechenden Zertifikatslehrgang „Kompetenzorientierte Kindertagespflege“ gemäß Qualifizierungshandbuch (QHB) des Deutschen Jugendinstituts an. Die ersten neun Absolventinnen haben jetzt ihre Abschlussprüfungen bestanden. Mit dem bundesweit anerkannten Zertifikat wurden sie als „Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ ausgezeichnet.

Einen neuen Lehrgang bietet die VHS ab 12. August an. Die Qualifizierung dauert bis November 2023. Die Anmeldephase beginnt in Kürze. Zuvor bietet das Weiterbildungsinstitut am 2. April und am 24. Juni kostenlose Orientierungsworkshops an, in denen Interessierte mehr über das Berufsfeld, die Ausbildungsinhalte und Voraussetzungen für die Zertifizierung erhalten.