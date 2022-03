Grotenburg : Stadt wehrt sich gegen Kritik

Krefeld Die Stadt wehrt ich in einem langen Text gegen den Vorwurf unseres Sportredakteurs, der die Verantwortung für die Länge der Stadionsanierung der Stadt gibt. Wir dokumentieren die Erwiderung.

(vo) Die Stadt Krefeld hat auf unseren jüngsten Bericht zur Grotenburg reagiert. Der Text war von unserem Sportredakteur Thomas Schulze als Meinungstext gekennzeichnet. Er hat die Verantwortung für die sich über Jahre hinziehende Sanierung der Grotenburg der Stadt zugeschrieben und von „fehlendem Engagement“ und „Schludrigkeiten“ gesprochen. Die Stadt wehrt sich; die Kritik entbehre jeglicher Grundlage und sei „ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich in Verwaltung und Politik für die Stadionsanierung und den Verein KFC Uerdingen stark gemacht haben“. Folgt man den Ausführungen der Stadt, ist vor allem der frühere KFC-Präsident Ponomarev, die Politik und die sich hinziehende Bewilligung von Förderanträgen verantwortlich zu machen.

So seien die Verhandlungen mit Ponomarev über die Gründung einer Stadion-GmbH „überraschend“ gescheitert. Trotz eines „Letter of Intent“ von Januar 2019, in dem die Absicht der GmbH-Gründung bekräftigt wurde, habe Ponomarev im Mai 2019 einen Rückzieher gemacht. Aus dem Raum der Politik kam allerdings auch die Kritik, dass die Stadt zu lange auf die GmbH und Ponomarev gesetzt habe.