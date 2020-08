Kooperation zur Sportförderung in Krefeld : 40.000 Euro mehr – Stadt und SSB unterzeichnen Fördervertrag

Krefeld Künftig bekommt der Stadtsportbund die festgeschriebene Summe von 216.000 Euro jährlich. Bislang war die Förderung geringer und weniger strukturiert.

Rund 40.000 Euro mehr Förderung pro Jahr erhält der Stadtsportbund (SSB) Krefeld ab Januar von der Stadt Krefeld. Der Vertrag, der die Zuschüsse neu regelt und auf künftig 216.000 Euro festsetzt, wurde nach einem Ratsbeschluss am Donnerstag am Freitag von Oberbürgermeister Frank Meyer und den SSB-Vorsitzenden Dieter Hofmann und Jochen Adrian unterschrieben.

„Bislang war es so, dass die Zuschüsse eher ungeordnet geflossen sind. Hier ein Raum, dort eine Mitarbeiterin, die auch für den SSB gearbeitet hat, dort ein Projekt, das unterstützt wurde. Das haben wir jetzt zusammengerechnet, etwas erhöht und in eine verbindliche Vertragsform gefasst. So wissen beide Seiten, was sie bekommen und was sie zu geben haben“, erläutert Markus Schön, Beigeordneter für den Bereich Sport.