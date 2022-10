Neue Geschäftsstelle in Krefeld : Stadt übergibt „Gelbes Haus“ am Stadion an KFC Uerdingen

Bei der Übergabe (v. l.): Andreas Scholten (KFC), Elena Besten (ZGM), Damien Raths (KFC), Sabine Schmidt (ZGM) sowie Christoph Lenz (KFC). Foto: Stadt Krefeld

Krefeld „Wir erreichen Schritt für Schritt das Ziel. Die gemeinsame Sanierung und die jetzt erfolgte Übergabe sind dafür ein weiterer Beweis“, sagt Rachid Jaghou.

Der Krefelder Fußballverein KFC Uerdingen kann mit seiner Geschäftsstelle näher an die Heimspielstätte Grotenburg heranrücken. Nach erfolgten Sanierungsarbeiten am sogenannten „Gelben Haus“ an der Violstraße wird der KFC die städtischen Räumlichkeiten in Kürze als Geschäftsstelle nutzen können. Von dort aus sind das Stadion und die markanten Flutlichtmasten nun direkt sichtbar. Vom Zentralen Gebäudemanagement (ZGM) übergaben Sabine Schmidt und Elena Besten jetzt das Gelbe Haus an KFC-Vorstand Damien Raths sowie die Vorstandsmitglieder Andreas Scholten und Christoph Lenz.

Auch die Grotenburg-Supporters waren mit den Helfern Sebastian Grauten, Michael Eigenbrodt, Frank Strater und Jürgen Jaegers bei der Übergabe vertreten. Nach der jetzt erfolgten Schlüsselübergabe an die neuen Mieter soll in wenigen Wochen der Einzug des KFC in die Geschäftsstelle erfolgen, wo noch weitere Arbeiten anstehen. Parallel zum Ausbau der Grotenburg schreitet somit auch die bauliche Entwicklung im Stadionumfeld voran. „Wir erreichen Schritt für Schritt das Ziel. Die gemeinsame Sanierung und die jetzt erfolgte Übergabe sind dafür ein weiterer Beweis“, sagt Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements. Ihn freue besonders der fortwährend gute Dialog mit dem KFC-Vorstandsteam und das herausragende Engagement der Supporters. „Die Fortschritte werden sichtbar, das gilt für das Stadion ebenso wie das Umfeld. Dass sich dabei Krefelder so für ihren Verein einsetzen, ist ein ganz tolles Zeichen und gelebte Identifikation.“

KFC-Vorstandsmitglied Christoph Lenz nahm stellvertretend für seinen Verein die Schlüssel an. „Wir als KFC können mit dem heutigen Tag endlich einen der wichtigen vielen kleinen Schritte vollziehen, von denen wir im letzten Jahr bei unserem Amtsantritt als Vorstand gesprochen haben. Wenn man sieht, was Stadt und Verein sowie insbesondere die Grotenburg-Supporters gemeinschaftlich geschafft haben, dann ziehe ich demütig meinen Hut vor den Menschen, die sich hier gefühlt Tag und Nacht ins Zeug gelegt haben, um das für den KFC zu ermöglichen.“ Lenz spricht dabei auch die Zusammenarbeit mit der Stadt an: „Wir bedanken uns bei der Stadt, dass sie dem KFC neues Vertrauen geschenkt hat. Dass man bei solchen Projekten auch mal Kontroversen hat, die einen Zeitplan verzögern, ist völlig normal. Wichtig ist, dass Stadt, ZGM und wir als KFC immer respektvoll auf Augenhöhe miteinander sprechen konnten und Lösungen gefunden haben. Ich hoffe, dass wir dieses Miteinander auch an anderen Stellen fortsetzen können und werden.“