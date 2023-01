Aktion der Stadt Krefeld Stadt stellt Tipps zum Energiesparen zusammen

Energie ist dieser Tage in aller Munde. Egal, ob als Thema Wärme in Folge fehlender Gaslieferungen aus Russland oder hinsichtlich elektrischer Energie nicht zuletzt im Kontext der Diskussionen um die Braunkohle unter Lützerath, die bekanntlich zur Verstromung vor allem in den Kraftwerken Niederaußem und Neurath genutzt werden soll. Die Stadt Krefeld möchte nun in einer Aktion den Bürgern Hinweise geben, wie sie sich hier noch besser einbringen können.