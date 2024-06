10.000 Kinder betroffen Stadt Krefeld startet Umfrage zum Ganztag

Initiiert wurde diese vom zuständigen Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst. Beteiligen können sich alle Krefelder Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten mit Kindern, die zwischen Oktober 2018 und Juni 2023 geboren sind. Sie werden in den kommenden Tagen per Post über die Umfrage informiert und können dann bis Sonntag, 30. Juni, online an der freiwilligen und anonymen Befragung teilnehmen. Diese umfasst fünf Fragen und wird auch auf Englisch, Türkisch, Ukrainisch, Arabisch, Rumänisch und Farsi aufrufbar sein.