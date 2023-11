FDP fordert mehr Wohnungsbau „Stadt soll zurückgestellte Pläne für Neubaugebiete aus der Schublade holen“

Im politischen Berlin ist die Ampelkoalition nicht immer einer Meinung. Insbesondere die Freien Demokraten profilieren sich mit einer eigenen Sicht der Dinge: In Krefeld gibt Joachim C. Heitmann, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion, ein anderes Signal. Er stimmt dem Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Forderung nach mehr Neubaugebieten ausdrücklich zu. „Die FDP meint, dass die Forderung gerade für Krefeld relevant ist“, erklärte der FDP-Ratsherr. „Wenn wir den Druck aus dem Kessel in Krefeld nehmen wollen und dem Klimawandel Rechnung tragenden Wohnbau brauchen, kommen wir auch in Krefeld nicht um Neubaugebiete herum“, betonte Heitmann, der seine Fraktion im Planungsausschuss vertritt. „Zahlreiche Pläne für Neubaugebiete sind in der Pipeline. Sie dürfen aber nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt werden, wie dies beim zusammengeschrumpften Plangebiet Fischeln Süd-West der Fall ist.“