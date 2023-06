Trockene Wiesen rund um Krefeld Stadt schließt Grillplätze am Elfrather See

Das Grillen am Elfrather See in den vorgesehenen Bereichen erfreut sich grundsätzlich hoher Beliebtheit, das Angebot wird gut angenommen. In den vergangenen Tagen kam es des Öfteren vor, dass gebuchte Grillplätze bereits unberechtigt belegt waren. Übrigens: Die Asche gehört in die dafür aufgestellten Aschetonnen.