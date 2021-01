Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Stadt richtet Großmarkt für die Zukunft her

Die Gastronomie-Zeile ist bei den Besuchern besonders beliebt. Das Foto zeigt das Wine House, das im August 2019 eröffnet hat. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mitten in der Stadt verfügt Krefeld über einen lange vernachlässigten Schatz – den Großmarkt. Auf 23.000 Quadratmetern hat sich über die Jahrzehnte ein Ambiente für Handel und Gastronomie mit fast schon morbidem Charme entwickelt. Das Publikum liebt die aus der Zeit gefallene Umgebung. Das soll auch so bleiben. Gleichwohl investiert die Kommune nun viel Geld in die Infrastruktur.