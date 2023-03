Klimaausschuss Krefeld Stadt muss CO2-Bilanz zum Surfpark nachbessern

Die Stadt Krefeld wird ihre sogenannte Klimawirkungsprüfung zum Surfpark überarbeiten müssen; zu erwarten ist, dass sich die CO 2 -Bilanz des Surfparks damit deutlich verschlechtert. Ratsfrau und Klimaaktivistin Björna Althoff (Sprecherin von Fridays for Future Krefeld) hatte für einen entsprechenden Antrag im Klimaausschuss eine Mehrheit bekommen. In dem Antrag hatte sie detailliert erläutert, nach welchen Kriterien die Stadt eine solche Klimawirkungsprüfung zu erstellen habe und in welchen Punkten diese Kriterien ihrer Meinung nach nicht berücksichtigt wurden. Der Antrag ging gegen die Stimmen von SPD und AFD mit einer Mehrheit aus CDU, drei von vier Grünenstimmen und der Linke-Stimme durch. Althoff schätzt, dass dem Surfpark nach der neuen Berechnung attestiert werden muss, dass er einen CO2-Ausstoß im vierstelligen Tonnen-Bereich verursacht.