Im Uerdinger Stadtpark und im übrigen Stadtgebiet : Stadt muss ab heute 40 kranke Bäume fällen

Krefeld Aufgrund der vielen Fällungen im Uerdinger Stadtpark und im Stadtgebiet bittet die Stadt um Baumspenden.

Die Rußrindenkrankheit und die Buchenkomplexerkrankung machen auch den Straßenbäumen zu schaffen. Auf dem Bruchweg müssen deshalb 22 Bergahorn, auf der Jentgesallee sowie Wilhelmshofallee je zwei Bergahorn gefällt werden. Auf der Hüttenallee werden drei Buchen sowie ein Ahorn gefällt, auf der Uerdinger Straße zwei Kastanien und am Europaring drei Kastanien und eine Eiche, ein Ahorn am Krüllsdyk, zwei Kastanien Am Behringshof, ein Ahorn am Lutherplatz, ein Sorbus in der Hochstadenstraße, eine Birke auf der Augustastraße, eine Birke und eine Birkengruppe auf der Buddestraße, zwei Birken auf der Hauptstraße und eine Birke auf der Schütenhofstraße.