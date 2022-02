Neues Mentoringprogramm in Krefeld : Stadt macht Frauen fit für Führungspositionen

Krefeld Das Förderprogramm „Von Frau zu Frau“ ist ausgelegt, die Teilnehmerinnen zu motivieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken,um sich für leitende Augaben zu bewerben. Für eine Teilnehmerin in Kurs eins, war es „beruflich lebensverändernd“.

In den Chefetagen sind Frauen auch im Jahr 2021 noch in der Minderheit. Das ist in den Führungspositionen in der Krefelder Stadtverwaltung nicht anders. Doch es soll sich wandeln. 24 Frauen haben daraufhin gearbeitet. Sie bildeten die erste Gruppe eines Mentoringprogramms der Stadt: „Von Frau zu Frau“ ist jetzt abgeschlossen worden. „Das Mentoring war für mich beruflich lebensverändernd. Durch meine Mentorin habe ich viel Stärkung und Unterstützung erfahren, so dass ich mich auf eine Führungsposition beworben habe, genommen wurde und mich aktuell gut für die Übernahme dieser Aufgabe vorbereitet sehe“, sagt eine Teilnehmerin.