Energiepreise : Stadt legt Wassertemperatur in Bädern fest

Im Bockumer Badezentrum soll die Temperatur im Winter von 27 auf 26 Grad Celsius gesenkt werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wichtig zu wissen für Schwimmer, was auf sie im Winter in den Badeanstalten zukommt: Die Stadt hat in einer Vorlage für die Ratssitzung am 14. September bekanntgegeben, welche Wassertemperaturen sie anstrebt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Demnach soll die Wassertemperatur im Badezentrum Bockum von 27 auf 26 Grad und im Bad am Stadtpark Fischeln von 29 auf 26 Grad Celsius gesenkt werden. Im Lehrschwimmmbecken Linn sowie im Lehrschwimmbecken Stettiner Straße soll die Temperatur jeweils bei 29 Grad liegen. Ausnahmen mit höheren Temperaturen sollen für Kursangebote am Wochenende wie beim Babyschwimmen und der Rheumaliga gemacht werden. Im Stadtbad Uerdingen bleibt die Temperatur bei 28 Grad, der Warmbadetag mit 30 Grad entfällt.

Zudem prüft die Stadt weiter, inwieweit die Straßenbeleuchtung reduziert werden kann, ohne dass Sicherheitsaspekte beeinträchtigt werden (wie berichteten). Genaue Regelungen stehen noch aus.

(vo)