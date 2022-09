Stadt Krefeld kündigt Vertrag : Museumscafé wird zum Dauerproblem

Das waren sie noch in Vorfreude: Museumsleiterin Katia Baudin, Rachid Jaghou, Leiter Zentrales Gebäudemanagement (hinten), und Hung Bui im April im neuen Café K+ Foto: Stadt Krefeld/Dirk Jochmann

Krefeld Fünf Monate nach Eröffnung ist das Museumscafé K+ wieder dicht. Die Stadt hat die Verträge gekündigt. Pächter Hung Bui sagt: „Das K+ ist ein Kunstwerk und nicht gastronomisch zu führen.“ Er schildert unlösbare Probleme.

Am 2./3. April 2022 war das Museumscafé mit einem großen Fest eröffnet worden.

Der Name K+ ist Ergebnis eines öffentlichen Wettbewerbs.

Er habe gewusst, wie das K+ aussehe, hat die Stadt immer wieder betont. „Aber ich habe nicht wirklich gewusst, was ein Künstlervertrag bedeutet“, sagt der Gastronom im Gespräch mit unserer Redaktion. Für jedes Extra habe es eine Genehmigung gebraucht, vieles sei rundweg abgelehnt worden. Die langen Diskussionen hätten ihm die Freude an der Lokalität genommen, und dann sei auch noch ein familiärer Schicksalsschlag dazugekommen.

Das K+ ist im Auftrag der Krefelder Kunstmuseen von dem österreichischen Designer Robert Stadler als benutzbare Rauminstallation konzipiert worden. Von den einheitlichen Rottönen im Barbereich bis zu den Spiegeln an der Decke, von den Raumteilern bis zu den Sesseln, die auf Krefelds textile Wurzeln verweisen ist alles abgestimmt und durchgestylt. „

Das ist ein Kunstwerk, aber kein Café“, sagt Hung Bui. Gastronomisch sei das K+ nicht zu betreiben, weil Stadler sich jeden Eingriff in sein Werk per Vertrag hat ausschließen lassen. „Es ist nicht nur, dass man nicht einmal Pflanzen aufstellen darf“, sagt Hung Bui. „Es gibt keine Lüftung, keine Küche. Ich hätte gerne das gegenüberliegende griechische Lokal gemietet, um eine ausgestattete Küche in der Nähe zu haben. Das war nicht möglich. Auch über eine Außenküche wurde nicht einmal nachgedacht“, sagt er.