Erstaz für Rheinland- und Werner-Rttberger-Halle Stadt Krefeld investiert in Eissport-Zukunft 90 Millionen

Krefeld will als Eishockey-Stadt in drei Jahren wieder erstklassig sein. Dafür will die Verwaltung mehr als 90 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Das teilten Oberbürgermeister Frank Meyer, Sportdezernent Markus Schön, Planungschef Marcus Beyer und Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements, am Donnerstag im Rathaus bei der Vorstellung der Pläne mit. Innerhalb von nur einem Jahr ist im Schulterschluss mit einem Investor ein Konzept entstanden, um dem Eissport eine Zukunft zu geben und darüber hinaus das Quartier mit einer Seniorenresidenz, einem Ärztehaus, einem Bewegungspark, einer Kindertagesstätte, einer Dreifachturnhalle, Parkhaus und Neubauwohnungen aufzuwerten.