5,3 Millionen Euro Sanierungskosten Stadt holt Edelstahlkampfbahn in die Neuzeit

Vor 85 Jahren feierten Krefelder Sportler die Eröffnung der Edelstahlkampfbahn an der Gladbacher Straße. Die Sportanlage ist Heimat des CSV Marathon Krefeld, der 1946 noch als CSV Krefeld von der alliierten Militärregierung die erste Genehmigung in der Stadt zur Vereinsgründung erhielt und fünf Jahre später mit dem VfL Marathon zum CSV Marathon Krefeld fusionierte. Die Edelstahlkampfbahn hatte in den 1950-er Jahren eine ähnliche Bedeutung wie die aktuell bekanntere Grotenburg. Zu Spielen der damaligen Vertragsfußballer kamen Tausende Zuschauer in die Sportarena.