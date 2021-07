Heimatforscher unter Verdacht : Stadt gibt Gutachten über NS-Vergangenheit Albert Steegers in Auftrag

Albert Steeger begann die Ausgrabungen in Gellep, war am Aufbau des Museums Burg Linn beteiligt und übernahm 1945 die Leitung aller Krefelder Museen. Foto: Verein für Heimatpflege Viersen

Krefeld Der bislang verehrte Wissenschaftler Albert Steeger steht in Verdacht, den Nazis näher gestanden zu haben als bekannt. Jetzt will die Stadt Krefeld prüfen, ob die Albert-Steeger-Straße in Linn weiter so heißen kann.