Gedenken an früheren Krefelder Oberbürgermeister Hauser : Stadt führt neuen Preis für Handwerksbetriebe ein

Krefeld Der frühere Oberbürgermeister Hansheinz Hauser, der in diesem Jahr 100 geworden wäre, wird Namenspatron. Der Preis soll mit 5000 Euro dotiert sein.

Hansheinz Hauser ist am 11. Mai 2020 im Alter von 97 Jahren in seiner Krefeld gestorben. In Absprache mit der Familie Hauser, der Handwerkskammer Düsseldorf und der Kreishandwerkerschaft Niederrhein hat Oberbürgermeister Frank Meyer vorgeschlagen, im Andenken an Hauser den mit 5000 Euro dotierten Preis ins Leben zu rufen – der Stadtrat soll am 21. Juni entscheiden. „Hansheinz Hauser gehört zu den Persönlichkeiten, die Krefeld im 20. Jahrhundert stark geprägt haben. Seine politische Umsicht, seine Menschlichkeit und seine Bodenständigkeit sind in bester Erinnerung. Ein solcher Preis bewahrt ihm ein dauerhaftes Andenken und betont seine lebenslange Verbindung zu Handwerk und Mittelstand. Darüber hinaus können wir mithilfe der Auszeichnung innovative und kreative Entwicklungen in diesen Bereichen fördern“, betont Meyer.