Denkmal-Disput in Krefeld : Stadt erzielt Teilerfolg im Villen-Streit

Die Hillenbeck-Villa an der Wilhelmshofallee stammt aus der Urheberschaft des Krefelder Architekten Josef Janssen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Hilsenbeck-Villa steht zu Recht in der Denkmalliste der Stadt Krefeld. So hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf nach Klage der Eigentümer in einem Wiederaufnahmeverfahren entschieden. Die Stadt kann dennoch nicht ganz zufrieden sein.