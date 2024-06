Gleichstellungsplan für die Stadt Erstmals sind im Rathaus mehr Frauen als Männer in Chef-Position

In ihrem jüngsten Bericht zur Umsetzung des Gleichstellungsplans vermeldet die Stadtverwaltung, dass das Rathaus auf Leitungsebene erstmals die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. „Erfreulich ist die Entwicklung im Jahr 2023 auf den Leitungspositionen“, heißt es in einer Vorlage für die Sitzung des Verwaltungsschusses am Dienstag, 4. Juni, „zum Ende des Berichtszeitraumes ist der Frauenanteil bei den Führungskräften auf 51 Prozent insgesamt angestiegen (Ende 2022: 47 Prozent). Die gesetzlich vorgesehene Parität ist somit erreicht.“ Generell arbeiten in der Verwaltung deutlich mehr Frauen als Männer: Der Personalbestand insgesamt hat sich im vergangenen Jahr um 214 Mitarbeiter erhöht (Frauen + 128; Männer + 86). Bei 4187 Mitarbeitern liegt der Frauenanteil bei 65 Prozent und bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.