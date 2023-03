Internetseite der Stadt Krefeld Stadt entfernt „Zeitstrahl“ zu Toleranz

Die Stadt hat auf eine kritische Analyse in der Rheinischen Post reagiert und einen „Zeitstrahl“ zur Geschichte der Toleranz in Krefeld von der Internetseite zu den 650-Jahr-Feierlichkeiten entfernt. Er soll in den nächsten Tagen durch einen klassischen historischen Text ersetzt. Kritisiert wurde an dem Zeitstrahl, dass er tendenziös und verklärend eine durchgehende Toleranzgeschichte für Krefeld konstruiert, dabei aber einige Daten gewaltsam als Ausdruck von Toleranz deutete und missliebige Zeiträume, in denen die Stadt Anteil hatte an der gerade nicht für Toleranz stehenden Kaiserverehrung oder an den Verbrechen der Nazi-Zeit, einfach ausblendete.