Masernimpfpflicht : Impfpflicht bei Masern: Stadt richtet eine Bußgeldstelle ein

Im Impf-Ausweis ist dokumentiert, gegen welche Krankheiten jemand geimpft worden ist. Foto: dpa/Marius Becker

Krefeld Wer den Impfschutz trotz Impfpflicht-Gesetz nicht nachweist, dem drohen empfindliche Geldbußen. Zudem können Kinder vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden.

Mit Blick auf die seit März geltende Impfpflicht gegen Masern empfiehlt die Stadt Eltern, sie sich nicht sicher sind, ob ihre Kinder über genügend Impfschutz verfügen, den Gang zum Kinderarzt. „Der behandelnde Kinderarzt entscheidet, wie vorzugehen ist“, erläuterte eine Stadtsprecherin auf Anfrage, „es ist jederzeit möglich, eine Impfung zu verabreichen, da es kein ,Über-Impfen‘ gibt. Über die Bestimmung des Antikörper-Titers kann man zudem feststellen, ob eine Impfung erforderlich ist.“ Titer sind Maßangaben für die Verdünnungen von Antikörpern.

Seit dem 1. März gilt die Masern-Impfpflicht an allen deutschen Schulen, bei Tagesmüttern und Kitas sowie in Gemeinschaftseinrichtungen wie Flüchtlingsunterkünften, Arztpraxen und Kliniken. Ziel des Gesetzes ist, Schul- und Kindergartenkinder wirksam vor Masern zu schützen. Alle Personen, ob Kinder oder Mitarbeiter, die am 1. März 2020 bereits in betroffenen Einrichtungen betreut werden oder arbeiten, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorlegen. Diese lange Übergangsfrist hat mit Bestandsschutzregeln zu tun.

Info Bußgelder bis zu einer Höhe von 2500 Euro Bußgeld: Nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium müssen Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2.500 Euro rechnen. Die Geldbuße kann auch gegen die Leitungen von Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Auch nicht geimpftes Personal in Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Asylbewerberunterkünften und oder nicht geimpfte Bewohner solcher Unterkünfte können mit einem Bußgeld belegt werden. Ausschluss: Nichtgeimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. Nichtgeimpftes Personal darf in Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtungen keine Tätigkeiten aufnehmen.

Neu eingestellte Mitarbeiter werden im Rahmen der Einstellungsuntersuchung auf ihren Impfschutz untersucht. Für Kinder, die ab dem 1.August neu in die Kitas aufgenommen werden, muss der Impfschutz zu dem Termin gegeben sein, sofern sie bereits geimpft werden konnten (was bei sehr kleinen Kindern noch nicht der Fall ist). Dies wird in den Kitas überprüft werden. „Für die Schulen gehen die Rückmeldungen nicht an die Stadt, da die Schulleitungen in der Verantwortung stehen, und diese sind beim Land angestellt.“

Eltern von Kita-Kindern und Schülern sind verpflichtet, gegenüber den Leitungen der Einrichtungen den Impfschutz nachzuweisen – zum Beispiel mit dem Impfpass. Der Fachbereich Gesundheit sei vom Gesetzgeber beauftragt, auch Bußgelder zu verhängen, falls die Impfung nicht nachgewiesen werde, betont die Stadt. „Hierfür wird dort eine Verwaltungsstelle eingerichtet“, heißt es. Der Fachbereiche Schule und Jugendhilfe werde entsprechende Informationsschreiben an die Eltern senden.

Nachimpfungen sind selbstverständlich möglich; erforderlich zum Aufbau eines Impfschutzes sind mehrere Impftermine. „Die erste Impfung bietet noch keinen sicheren Schutz“, heißt es, „nach frühestens vier Wochen ist eine zweite Impfung möglich. Die Krankenkasse tragen die Kosten für die Impfungen.“

Die Impfquote in Krefeld ist hoch. Die Erhebungen bei den Schuleingangsuntersuchungen haben laut Stadt ergeben, dass rund 93 Prozent der Kinder gegen Masern geimpft sind – das ist eine Quote, bei der nach Angaben des Gesundheitsamtes ein massenhafter Ausbruch nicht möglich ist. Den jüngsten Masern-Ausbruch in Krefeld gab es vor rund einem halben Jahr; dabei wurden „einige wenige Masernfälle“ gemeldet.

Die hochansteckenden Masern werden oft als „Kinderkrankheit“ verharmlos. In Wahrheit bergen für den Erkrankten erhebliche Gefahren bis hin zur tödlich verlaufenden Gehirnentzündung. Die Impfung wiederum ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums und den Erfahrungen aller Fachleute gut verträglich. Schwere Nebenwirkungen sind äußerst selten. Da der Körper nach der Impfung Antikörper bildet, kommt es an der Impfstelle zur Rötungen und Shwellungen, selten zu Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. „Diese Reaktionen sind aber nicht gefährlich und klingen nach kurzer Zeit wieder ab“, erläutert das Bundesgesundheitsministerium.

Kinderärzte betonen, für alle öffentlich empfohlenen Impfungen gilt, dass das Erkrankungsrisiko für jedes Kind um mehr als das Tausendfache höher ist als das Impfrisiko. Da die Nutzen-Risiko-Abwägung nach allem, was man wissen kann, so eindeutig für das Impfen ausfällt, sah sich Gesetzgeber zum Schutz der Kinder ermächtigt, die Impfpflicht zu erlassen.