Stadtplanung in Krefeld: Politik will Bauprojekte vorantreiben

Politik will Bauprojekte vorantreiben

Stadtplanung in Krefeld

Rang 1 Rheinblick Süd: Die Juristen der Currenta und der Stadtverwaltung haben in einer gemeinsamen Erörterung am 24.09.2018 Lösungsvorschläge für die Themen Schallschutz, Mischung im MI-Gebiet und ADN erarbeitet, die im November / Dezember 2018 mit den Investoren bewertet worden sind. Zurzeit werden Festsetzungen erarbeitet, mit denen die Schallschutzanforderungen für die geplanten Mischgebiete geregelt werden. Foto: Schmitter

Der Planungsdezernent vor dem Absprung, das Projekt Philadelphiastraße schon wieder verschoben: Wie steht es um Krefelds Bauprojekte? Die Politik will die wichtigsten Vorhaben vorantreiben.

Die Krefelder Planungspolitiker im Rat sind vor allem im Bereich Tiefbau in Sorge, dass es zu Verzögerungen oder Stillstand kommt. „Dort herrscht eklatanter Personalmangel; auch die Stelle des Fachbereichsleiters ist noch nicht wieder besetzt“, erläutert Jürgen Wettingfeld, planungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Rat, auf Anfrage. Betroffen wären städtebaulich wichtigte Projekte: „Karlsplatz, Von-der-Leyen-Platz, Dionysiusplatz oder der Umbau der Philadelphiastraße drohen nicht oder nur mit Verzögerung voranzukommen“, sagt Wettingfeld. Jüngstes Exempel ist die Philadelphiastraße. Eigentlich sollte die Neugestaltung in diesem Jahr beginnen, nun steht fest: Es geht frühestens 2020 los.

Sein SPD-Kollege im Rat, Jürgen Hengst, teilt die Auffassung und äußerte wenig Verständnis dafür, dass es auch nach einem Jahr noch nicht gelungen ist, die Leitungsstelle Tiefbau zu besetzen. „Woran immer es liegt: Ich verstehe nicht, warum die Besetzung einer solchen Stelle so lange dauert. Wenn eine Stelle von dieser Bedeutung in einem privaten Unternehmen so lange vakant wäre, könnte Firma irgendwann dichtmachen.“