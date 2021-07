Impfen ohne Termin in der City : Stadt Krefeld bietet Corona-Impfung im Bus auf dem Neumarkt an

Krefeld Um die Impfquote zu erhöhen und möglichst viele Menschen zu erreichen, greift die Stadt zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie kommt mit einem Impfbus mitten in die Stadt.

Nach dem Motto „Wenn der Mensch nicht zur Impfung geht, geht die Impfung eben zum Menschen“ greift die Stadt zu einem ungewöhnlichen Mittel, um noch mehr Menschen zum Impfen zu bewegen: Am Mittwoch, 21. Juli, 14 bis 20 Uhr, wird ein Impfbus mitten in der Fußgängerzone auf dem Neumarkt vor dem Kaufhof stehen. Darin können Besucher der Innenstadt ab 16 Jahren ohne vorherige Terminbuchung nach Vorlage eines Ausweisdokumentes direkt eine Erstimpfung gegen das Coronavirus vornehmen lassen. Die Zweitimpfung, die in vier bis sechs Wochen erfolgen kann, wird dann vor Ort terminiert. Die Stadt bietet damit zwei Orte fürs Impfen ohne Termin an: das Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz, wo man sich an sieben Tagen die Woche von 8 bis 20 Uhr ohne Termin Impfen lassen kann, und den Impfbus in der City.