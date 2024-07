Pläne für den Krefelder Wochenmarkt Stadt betont Konsenswillen beim Westwall

„Nach der Zusammenlegung standen je nach Jahreszeit noch etwa 55 Beschicker am Freitag und 20 Beschicker am Dienstag auf dem Westwall. Allerdings wurde der Anteil der Waren, die keine Frischwaren sind, im Laufe der Jahre ausgeweitet. Seit 2012 sind 30 Prozent an Textilien, Haushaltswaren, Glas, Keramik oder Korbwaren zulässig. Zuvor waren es nur 15 Prozent. Die Erhöhung des Anteils sollte schon damals Lücken auf den Märkten füllen“, teilt die Stadt mit. Der Dienstagsmarkt war schon vor der Pandemie geschrumpft. Den Freitagsmarkt trafen die Corona-Abstandsregeln. Es kamen weniger Marktbeschicker. „Insgesamt war der Markt in dieser Zeit aber gut besucht, da Einkaufen im Freien im Trend lag“, so die Verwaltung. „Nach einem kurzen Aufschwung 2022 fiel danach die Zahl der Beschicker wieder ab. Inzwischen hatte die Zahl der Bauernläden enorm zugenommen und eine treue Stammkundschaft gefunden. Dort kann man auch nach der Arbeit frische Lebensmittel direkt vom Erzeuger kaufen.“