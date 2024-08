Berufsausbildung in Krefeld Stadt Krefeld begrüßt 106 neue Azubis zum neuen Ausbildungsjahr

Interessant: Die Zahl der in Krefeld lebenden Azubis sei seit Jahren steigend. „In diesem Jahr konnten wir besonders viele Krefelderinnen und Krefelder unter den Auszubildenden begrüßen“, stellt Cigdem Bern zufrieden fest. Schon im vergangenen Jahr hätten rund 50 Prozent der neuen städtischen Nachwuchskräfte ihren Wohnort am Ausbildungsort, sprich in Krefeld, gehabt. In diesem Jahr kämen sogar rund zwei Drittel der neuen städtischen Mitarbeitenden aus Krefeld selbst. „Dass die Stadtverwaltung in der Krefelder Bevölkerung wieder mehr als Arbeitgeberin wahrgenommen wird, zeigt auch, dass sich vor allem junge Krefelderinnen und Krefelder vermehrt mit ihrer Heimatstadt identifizieren. Sie haben Lust, die Stadt, in der sie leben, mitzugestalten und weiterzuentwickeln“, sagt Bern.