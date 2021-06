Grotenburgstadion in Krefeld : Stadt will Sanierung beschleunigen

Krefeld Die Stadt Krefeld hat den Stadionplaner Albert Speer und Parter (AS+P) beauftragt, alternative Abläufe für die geplante Drittliga-Sanierung der Grotenburg zu prüfen, um dem KFC Uerdingen eine frühere Rückkehr zu ermöglichen.

(RP) Dabei steht unter anderem die Frage auf der Agenda, ob Arbeiten, die einen Spielbetrieb in der Regionalliga ermöglichen, zeitlich vorgezogen und bauliche Schritte zur Herstellung der Drittligatauglichkeit auch bei laufendem Regionalliga-Spielbetrieb durchgeführt werden könnten. Ob dadurch schon vor Beendigung des Umbaus wieder Spiele in der Grotenburg stattfinden können und sogar eine gewisse Zuschauerkapazität zulässig wird, soll im Zuge der Prüfung ebenfalls geklärt werden. Das gab die Stadt am Mittwoch Nachmittag bekannt.

Ungeachtet dieser Überlegungen wird die Stadt die geplanten Sanierungsschritte weiterverfolgen. Anhand des Ratsbeschlusses vom März 2021 wird ein Ausbau der Grotenburg für die 3. Liga angestrebt, ausdrücklich unabhängig von der tatsächlichen Ligazugehörigkeit des KFC Uerdingen und dem Erhalt von Fördermitteln. Die Antragsunterlagen für eine Förderung der Maßnahme im Umfang von 3,3 Millionen Euro sollen noch in dieser Woche eingereicht werden, heißt es. Auch ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde gestellt. Sofern der Projektträger die Freigabe in den nächsten Wochen erteilt, entsteht kein Zeitverzug. Bereits begonnene Vorarbeiten werden fortgesetzt. Auch das Fanprojekt „Grotenburg Supporters“ kann seine ehrenamtliche Arbeit am Stadion wie geplant Mitte Juni aufnehmen. In der kommenden Woche will das Zentrale Gebäudemanagement die Arbeitsgruppe Grotenburg mit Vertretern aus Verwaltung und Politik einberufen, um über alternative Planungsoptionen von AS+P bezüglich der zeitlichen Abläufe der Sanierung zu informieren.