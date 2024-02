Mehrere Anzeigen wegen Betrugsverdachts Staatsanwaltschaften beschäftigen sich mit dasbob

In den schillerndsten Farben beschrieb Unternehmensgründer Frank Spasojevic seine Idee, die Welt des Handels zu revolutionieren. Die Innenstädte sollten etwas davon haben, der stationäre Handel vom neuen Onlinegeschäft profitieren und das Ganze noch ethisch und moralisch neue Maßstäbe setzen. Seine Gesellschaft hat den Namen dasbob und will nach eigenen Aussagen Branchenriese Amazon in die Suppe spucken. Die Antwort auf die Frage, wie genau dasbob sein Geld verdienen will, lassen die Verantwortlichen bis heute offen.