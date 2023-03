Kranführer starb bei Unglück Staatsanwaltschaft Krefeld wartet weiter auf die Gutachten zum Kranunglück

Ungewissheit kann die Menschen sehr belasten. Das trifft im besonderen Maße auch auf die Familie des im Rheinhafen tödlich verunglückten Kranfahrers zu, der in seiner Führerkanzel in die Tiefe gestürzt und an schwersten Verletzungen gestorben ist. Das ist vier Monate her. Erklärungen, warum der in die Jahre gekommene Kran plötzlich zusammengeklappt ist, liegen bis heute nicht vor. Die Ungewissheit für die Ehefrau, die Kinder und die Angehörigen, Bekannten und Freunde des 33-jährige Verunglückten bleibt. „Von den Gutachtern ist bei uns noch kein Bericht eingegangen“, informierte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krefeld, die in dem Todesfall ermittelt.