Mit Tempo 174 durch Krefeld Staatsanwaltschaft ermittelt wegen illegalen Autorennens

Mit einem Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit und Führerscheinentzug kommt ein 25 Jahre alter Krefelder nach seiner Tempofahrt auf der Gladbacher Straße vor gut zwei Wochen wohl nicht davon. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Autorennen“, informierte die Staatsanwaltschaft Krefeld auf Anfrage unserer Redaktion. Damit bewegt sich die mit Tempo 174 – bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde (km/h) – geblitzte Fahrt mit einem roten Porsche Panamera nicht mehr im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, sondern im Bereich des Strafrechts. Das Besondere in diesem Fall: Der Fahrer ist der Teilnahme an einem illegalen Autorennen verdächtig, obwohl er alleine in Richtung Hückelsmeystraße unterwegs gewesen ist und es laut Schilderungen der Polizei keine weitere Teilnehmer an dem Rennen gegeben hat.