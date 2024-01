Modellprojekt startete vor mehr als 20 Jahren Staatlicher Islam-Unterricht an Krefelder Schule

In Frankreich ist Laizismus Staatsprinzip. Das bedeutet eine strenge Trennung von Staat und Religion und das Verbot aller religiösen Symbole in staatlichen Einrichtungen. Es gibt dort zum Beispiel keinen staatlichen Religionsunterricht. Auch Kemal Atatürk begrüßte das Prinzip. In Deutschland und in Krefeld ist das anders. Neben der Vermittlung des Christentums findet in den Schulen auch Islam-Unterricht statt.