St. Martin in Krefeld: Fischelns „Armer Mann“ geht in den  Ruhestand

Fischelns „Armer Mann“ geht in den Ruhestand

Wolfgang Müller, auch bekannt als WoMü, in seiner Kluft: Corona hat dem „Armen Mann“ von Fischeln allerdings seinen letzten Auftritt vermasselt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wolfang Müller hat in Fischeln lange den „Armen Mann“ gespielt. Jetzt hört er auf – und gibt seinem Nachfolger Tipps mit auf den Weg.

Seit mehr als 20 Jahren spielt Wolfgang Müller aus Fischeln beim St. Martinsfest den „Armen Mann“. Dabei hat er schon so einiges erlebt. „So arm bist du ja gar nicht, du hast ja eine Armbanduhr“, sagte vor einigen Jahren bei der Feier auf dem Marienplatz ein Grundschüler staunend. Und sein Freund ergänzte: „Du hast auch ein Auto, damit habe ich dich schon gesehen.“

Noch eine andere Anekdote gibt der erfahrene „Arme Mann“ zum Besten: „Vor vier Jahren fragte mich ein skeptisches Kind: ‚Ist dir wirklich so kalt?’ Und dann hat es meine Hände berührt.“ “Ja, der friert wirklich ganz doll“, habe der Grundschüler dann erstaunt festgestellt. „Und hat mir dann sogar seinen Anorak angeboten“, ergänzt Müller lachend.

Das Brauchtum des Martinsfestes gehört seit 2018 zum als immaterielles Kulturerbe des Landes Nordrhein-Westfalen. Dazu gehört die Darstellung der Geschichte vom heiligen Martin, der als römischer Soldat in einer kalten Winternacht seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Der Umzug mit Laternen und das Singen von Martinsliedern in der Umgebung gehören ebenfalls zu diesem Erbe.

Bei der Darstellung der Mantelteilung passen die Kinder immer besonders gut auf. „Der Sankt Martin versteckt den halben Mantel darunter“, hat schon mehr als ein aufgewecktes Kind beobachtet. Aber anscheinend ist Müllers Darstellung durchaus überzeugend, denn er erzählt: „Eine Bekannte hat mich mal allen Ernstes gefragt, was ich denn nur mit all den halben Mänteln mache.“

Nun hat er nach 24 aktiven Jahren seine Bitte um Ablösung beim Martinskomitee eingereicht. Und auch bevor sich herausstellte, dass es in diesem Jahr kein Martinsfest wie in den Jahren vor Corona geben wird, stand für ihn fest, dass er in den wohlverdienten Ruhestand gehen werde.