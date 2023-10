St. Johann Baptist in Krefeld Indischer Bischof weiht neues, größeres Protestzelt

Der Bischof von Aachen schweigt weiter, die Gemeinde der Kirche St.Johann Baptist bleibt bei ihrer Protestlinie und baut sie im wahrsten Sinne des Wortes aus: Wie berichtet hatte die Gemeinde nach der Schließung der Kirche vor dem Gotteshaus ein Zelt aufgebaut, das fortan als Ort für Gottesdienste diente. Jetzt wurde, wie ursprünglich geplant, ein größeres Zelt errichtet, das prompt zum Ort eines schönen, großen Gottesdienstes wurde. Der Bischof der Syro-Malankarischen Kirche, Joshua Mar Ignathios aus der Diözese Mavelikara, in Kerala, Indien, war auf Einladung der indischen Gemeinde in Krefeld, die in St. Johann eine Heimat gefunden hat, nach Krefeld gekommen und hatte das frisch aufgebaute Zelt geweiht. „Für uns alle überraschend wurde daraus ein großer, anrührender Gottesdienst mit hundert Gottesdienstbesuchern“, berichtet Gemeindevorstand Jan Lange, „es war eine sehr schöne Einführung für das neue Zelt.“ Der Bischof aus Indien hat es sich auch deshalb nicht nehmen lassen, der Gemeinde einen Besuch abzustatten, weil er seit langem eng mit dem St. Johann- Baptist-Pfarrer Joachim Schwarzmüller befreundet ist.