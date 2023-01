Neues Programm in der Fabrik Heeder Kinderkino „spunk“ zeigt Abenteuerfilme

Vor der Sommerpause wird am spunk-Familientag für Kinder ab zehn Jahren am 7. Mai der Film „Mein Vater, die Wurst“ zu sehen sein. Eine Feel-Good-Komödie, die zeigt, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen: Zoë kann es nicht fassen, als ihr Vater verkündet, dass er seinen Job in einer Bank hingeworfen hat, um Schauspieler zu werden. Während alle anderen in der Familie glauben, er sei verrückt geworden, nimmt nur Zoë den Traum ihres Vaters ernst. Doch als der Vater in einem Werbeclip eine riesige Wurst spielen soll und Zoë die Schule geschwänzt hat, um ihren Vater zu unterstützen, gerät das Familiengleichgewicht in Schieflage.