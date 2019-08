Krefeld : Spunk-Kinderkino startet in die neue Saison

Das Kulturbüro veranstaltet seit vielen Jahren das Kinderkino in der Fabrik Heeder an der Virchowstraße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der Fabrik Heeder eröffnet am Sonntag, 8. September, „Super Jack und Bruder Langohr“ die Filmreihe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) Pippi Langstrumpf ist das Wort beim Frühstück eingefallen: Spunk. Da sie nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, baut sie mit ihren Freunden Annika und Tommy eine Spunkfalle. Denn es könnte ja ein gefährliches Tier dahinterstecken. Krefelder Kinder wissen es besser. Spunk steht für die Filmreihe „Kino für Kinder“ in der Fabrik Heeder. Das Kulturbüro bietet seit vielen Jahren einmal im Monat an einem Sonntagvormittag ausgewählte, oft prämierte Filme für die ganz jungen Zuschauer an. Nach der Sommerpause startet das neue Programm am 8. September. Die Filme beginnen jeweils um 10.30 Uhr.

„Super Jack und Bruder Langohr“ (8. September) für Kinder erzählt von Jack, der sich nichts sehnlicher als einen kleinen Bruder wünscht. Doch er bekommt ein Kaninchen. Aus Protest trägt er ab sofort eine Kappe mit Hasenohren, die er erst absetzen will, wenn er endlich einen Bruder bekommt. Jack findet jedoch heraus, dass seine Mamas zusammen keine Kinder bekommen können, sondern dafür die „Willies“ von einem Mann benötigen. So sucht Jack heimlich nach einem neuen „Willie“-Spender: Es beginnt eine abenteuerliche Reise voll von komischen und spannenden Begegnungen.

„Thilda & die beste Band der Welt“ ist am Familientag, 13. Oktober, zu sehen. Dann ist der Eintritt für Kinder kostenlos. Die Altersempfehlung liegt bei acht Jahren. Grim und Aksel sind beste Freunde und träumen davon, als beste Band der Welt Musikgeschichte zu schreiben. Als ihre Band „Los Bando Immortale“ zum norwegischen Rock-Championship eingeladen wird, ist ihr Ziel zum Greifen nah. Aber Aksel kann nicht singen, und für eine echte Band fehlt ihnen ein Bassist. Beim Casting taucht nur Thilda mit ihrem altbackenen Cello auf. Doch trotzig beweist sie den Jungs, dass man mit einem Cello auch ordentlich rocken kann. Los geht es zu einem verrückt-musikalischen Road-

trip im Camper durch Norwegen zum Bandcontest.

„Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne“ für Kinder ab sechs Jahren läuft am 10. November. Der dänische Animationsfilm erzählt vom Aufruhr im wuseligen Sunnytown: Der freundliche Bürgermeister ist verschwunden. Fällt jetzt sein Amt an seinen zwielichtigen Vertreter Knorzig? Kater Mika und Elefant Sebastian finden eine Flaschenpost mit einem Brief des Vermissten und einem Samenkorn. Daraus wächst über Nacht eine überdimensionale Birne, die den beiden als Gefährt dienen soll. Zusammen mit dem exzentrischen Professor Glykose machen sie sich auf, den Bürgermeister zu retten. Auf ihrer spannenden Reise müssen die Freunde allerlei Abenteuer bestehen und es sogar mit Piraten und Seeungeheuern aufnehmen.

„Plötzlich Santa“ (8. Dezember) ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Niemand liebt das Weihnachtsfest mehr als der Tischler Andersen. Verkleidet mit weißem Rauschebart und rotem Mantel möchte er seine Familie an Heiligabend überraschen. Doch dabei rutscht er auf dem Glatteis aus und rast mit seinem mit Geschenken vollgepackten Schlitten geradewegs gegen einen Baum. Eine schöne Bescherung, denn alle Geschenke sind kaputt. Die Rettung naht unerwartet durch den echten Weihnachtsmann, der ihm kurzerhand einen Tausch anbietet. Da seine Familie noch nie einen echten Tischler gesehen hat, bittet er ihn, seinen Kindern einen Besuch abzustatten. Im Gegenzug übernimmt er die Bescherung bei der Familie Andersen. Ein unvergesslicher Weihnachtsabend beginnt.

Ein Flyer mit ausführlichen Beschreibungen zu den Filmen liegt in den Kultureinrichtungen, im Rathaus und den Bürgerservice-Stellen der Stadt Krefeld aus. Er kann auch unter Telefon 02151 583611 angefordert werden und ist online unter www.krefeld.de/kulturbuero abrufbar.