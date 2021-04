Sprödentalstraße in Krefeld : Arbeiten dauern noch bis Mitte Mai

Sprödentalstraße in Krefeld

Die Arbeiten am Sprödentalplatz dauern an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Gerüchteküche brodelt, der Grund ist einfach: Es müssen für die Reparatur der Schäden seltene Spezialbauteile bestellt werden.

Es war ein Wasserleitungsschaden ausgerechnet an der wegen des Impfzentrums zurzeit besonders oft genutzten Zufahrt zum Sprödentalplatz: Die Reparatur wird sich noch über Wochen hinziehen. Da es mit den Bauarbeiten nur schleppend vorangeht, sind sogar schon Gerüchte über angebliche Zuständigkeits- und Finanzierungsstreitereien zwischen Kommunalem Ordnungsbetrieb und Stadtwerken aufgekommen – dem ist aber nicht so, wie eine Nachfrage ergab.

„Es gibt keine Streitigkeiten oder dergleichen mit dem Kommunalbetrieb“, erklärte dazu ein SWK-Sprecher, „die Verzögerung bei den Reparaturarbeiten an der Sprödentalstraße basiert darauf, dass die NGN zunächst noch Bauteile bestellen mussten, die es nicht einfach von der Stange gibt.“ Hintergrund sei, dass unmittelbar unter der gebrochenen Hauptwasserleitung ein Abwasserkanal liege. „Für die Reparatur und Neuverlegung der Trinkwasserleitung müssen wir diese nun mit Sonderbauteilen ein Stück anheben, um genügend Abstand zum Kanal zu wahren.“ Diese Bauteile seien nun aber geliefert worden, und am Montag würden die Arbeiten fortgesetzt und die bestellten Bauteile eingebaut. „Im Anschluss wird dann mit der umfangreichen Straßenwiederherstellung begonnen. Voraussichtlich Mitte Mai wird die Baustelle beendet sein.“

NGN steht für Netzgesellschaft Niederrhein. Der Konzern Stadtwerke Krefeld (SWK) hatte 2016 all seine Aktivitäten in den Sparten Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser und Straßenbeleuchtung in der NGN gebündelt.