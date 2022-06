Energiesteuern : Spritpreise in Krefeld sind tatsächlich gefallen

Die Preise an dieser Aral-Tankstelle an der Gladbacher Straße in Krefeld sind tatsächlich gefallen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Vorfeld kam plötzlich, die Frage auf, ob die Mineralölkonzerne die Steuernachlässe für Sprit tatsächlich an die Kunden weitergeben. In Krefeld jedenfalls sind die Preise gesunken, wenn auch nicht so stark wie andernorts. Der große Ansturm auf die Tankstellen blieb bislang aus.

Die Spritpreise in Krefeld sind vor allem für Super um bis zu 20 Cent pro Liter gefallen. Eine Aral-Tankstelle an der Gladbacher Straße verlangt heute, Mittwoch, für den Liter Super 193,9 Cent; vom Vortag waren noch 221,9 Cent fällig. Bei Diesel fallen die Preissenkungen deutlich geringer aus: Die gleiche Tankstelle verlangte am Dienstag 195,9 Cent und am Mittwoch 200,9 Cent. Damit hat mindestens ein Konzern die Steuersenkung auf Sprit, mit der der Staat die Preiserhöhungen im Zuge des Ukraine-Krieges für die Bürger dämpfen will, weitergegeben. Im Vorfeld war befürchtet worden, dass die Konzerne die Steuersenkungen nicht weitergeben würden. Der große Ansturm auf die Tankstellen blieb aber nach den Eindrücken des Vormittags aus. Es war nicht zu erkennen, dass mehr Kunden als sonst die Tankstellen frequentierten.

So waren die Preise am Dienstag bei der gleichen Tankstelle ausgeschrieben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)