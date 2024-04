Thementag in der Kulturfabrik SportsCon - Krefelds große Freizeitmesse für Kinder und Jugendliche

Dabei sollen die Gäste nicht nur zuschauen, sondern selbst einmal ausprobieren, was ihnen Spaß machen könnte. Laut aktueller Studie der Weltgesundheitsordnung WHO bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen zu wenig. Das hat gesundheitliche Folgen. Viele dieser Computer- und Fernseh-Hocker haben vielleicht nur noch nicht den richtigen Zugang zu einer Sportart gefunden. Da will die Kufa in Kooperation mit dem städtischen Jugendbeirat einsteigen. Projektleiterin Lena Watzlawik von der Kulturfabrik sagt: „Die KR SportsCon hat sich jetzt bereits als Plattform etabliert, die sowohl traditionellen als auch modernen Sportarten aus Krefeld eine Bühne bietet. Die erste Ausgabe im vergangenen Jahr ist mit fast 1000 Kindern und Jugendlichen so gut angekommen, dass wir in diesem Jahr bedeutend mehr Anmeldungen von teilnehmenden Sportvereinen hatten. Wir freuen uns sehr, dass uns der Jugendbeirat wieder so tatkräftig unterstützt.“