Schließung Schroersdyk in Krefeld : Sportplatz-Streit: Suche nach Sachlichkeit

Die Bezirkssportanlage Schroesdyk ist idyllisch im Grünen gelegen: Über die Jahrzehnte ist ein Sanierungsstau entstanden. Es fehlt ein Kunstrasenplatz zum Glück. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Bürgerverein Inrath formuliert in einem offenen Brief an die Sportverwaltung der Stadt seine Bedenken gegen die Schließung der Bezirkssportanlage Schroersdyk und nimmt den Oberbürgermeister Frank Meyer beim Wort.

Der SC Viktoria Krefeld ist vom Inrath nicht wegzudenken. Diese Meinung vertrat Oberbürgermeister Frank Meyer in einem Grußwort zum Jubiläum des Sportclubs. Weiter hieß es: „Seit 110 Jahren gehört der Verein fest zum Stadtteil und führt Fußballbegeisterte zusammen“. Seitdem sind knapp acht Monate vergangen. Die damaligen Aussagen entpuppten sich für die Menschen im Stadtteil und speziell für den Bürgervereinsvorsitzenden Rolf Hirschegger als Sonntagsrede. Denn das Blatt habe sich seitdem komplett gewendet. Viktoria soll seine sportliche Heimat verlieren und die Bezirkssportanlage Schroersdyk räumen. Stattdessen sollen die Sportler die Anlagen an der Horkesgath und auf der Hubert-Houben-Kampfbahn mitnutzen.

Hirschegger würde das Rad gerne zurückdrehen und die Diskussion noch einmal bei Null beginnen. In der teils über Facebook hitzig geführten Auseinandersetzung sei bereits Porzellan im Verhältnis Stadtverwaltung und Bürgerverein zerschlagen. Von Fremdschämen und Ausnutzen der Corona-Pandemie als moralische Keule ist sogar die Rede.

Hirscheggers Versuch, die Beteiligten zu einer Versachlichung der Diskussion zu bewegen, fruchtete offenbar nicht. Er bekam auf sein Schreiben an den Sportdezernenten Markus Schön nach eigenen Angaben keine Antwort. In der Konsequenz machte Hirschegger aus dem Brief einen Offenen Brief, den er auch unserer Redaktion zur Verfügung stellte.

Die Umkleidemöglichkeiten für die Fußballer unterscheiden sich kaum von denen auf anderen Anlagen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Nach Meinung des Vorsitzenden des Bürgervereins Inrath liegen die Positionen zwischen Stadtteilbewohnern und Verwaltungsmitarbeitern nicht weit auseinander. In einer Art Synopse verdeutlichte Hirschegger, wo Übereinstimmungen und wo Abweichungen in der Einschätzung vorliegen. Die Verwaltung wolle im Zuge eines gesamtstädtischen Sportanlagenkonzepts die Anlage Schroersdyk aufgeben und den Spielbetrieb des SC Viktoria auf andere Sportstätten verlegen. Dort seien moderne Kunstrasenspielfelder vorhanden, die am Schroersdyk nicht zu verwirklichen seien. Eine solche finanzielle Investition sei in Anbetracht sinkender Nachfrage an den Angeboten des SC Viktoria nicht sinnvoll. Die frei werdenden Flächen sollten stattdessen eine Bestimmung für Freizeitsport, Spiel und Bewegung erhalten.

Schroersdyk ist die Heimat des SC Viktoria Krefeld: Das soll nach dem Wunsch der Inrather so bleiben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Der Bürgerverein beziehe nach einer Meinungsbildung mit etwa 140 Vertretern aus Vereinen, Schulen, Tagesstätten und der Politik im Bezirk „eindeutig, ja einstimmig“ Position: Der Stadtteil begrüße die Absicht der Stadtverwaltung, ein Zentrum für Schul- und Breitensport, für Brauchtum, Spiel und Bewegung zu verwirklichen. Ergänzend dazu sollte zwingend die „über Jahre vernachlässigte Bezirkssportanlage Schroersdyk zu einem Bezirkssportzentrum umstrukturiert“ werden, in dem auch der SC Viktoria Krefeld eine Heimat findet. „Ich kann für unsere Position also zusammenfassend sagen: Sie ist annähernd deckungsgleich mit Ihrer Position, nur unsere Position lässt Viktoria dort, wo der Verein seit 110 Jahren seine Mitte hat“, schreibt Hirschegger in dem Offenen Brief des Bürgervereins Inrath.

Sein Bemühen sei es, die Unterschiede aufzulisten und die Sichtweisen zu verdeutlichen. Die Qualität der Studie mit ihren Mängeln und Fragezeichen, die dem Sportstättenkonzept der Stadtverwaltung zugrunde liege, sei hier nicht das Thema.

Mangelnde Unterstützung beklagt der Bürgervereinsvorsitzende für Viktoria auch von Seiten der Fachschaft Fußball im Stadtsportbund. Deren Vertreter habe bei seinem Vortrag im März in der Bezirksvertretung Nord erhebliches Missfallen verursacht. Inhaltlich treffe das auf Äußerungen über Viktoria wie der Verein spiele keine große Rolle und er habe die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre verpasst zu. Darüber hinaus sei die Art der Selbstdarstellung des Vortragenden eines Vertreters der Dachschaft Fußball nicht würdig, so Hirschegger in einem Gedächtnisprotokoll der Sitzung.