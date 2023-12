Bündnis für Krefeld „Fördert die Industrie“ - Kulturrat und Sportbund appellieren an Stadt und Politik

Wenn das Geld knapper wird, spüren das schnell die Bereiche Kultur und Sport. Bei freiwilligen Leistungen fällt es leichter, Zuschüsse zu kürzen oder auf Projekte zu verzichten. In Krefeld kooperieren der Kulturrat und der Stadtsportbund seit Jahren und bilden eine größere gemeinsame Lobby. Jetzt erheben beide Verbände die Stimme für die Industrie und den Mittelstand in Krefeld. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: „Die Verantwortlichen und Entscheidungsträger in Krefeld sind aufgefordert, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, um den bereits über viele Jahre ansässigen Unternehmen attraktive Standortbedingungen zu bieten und für neue Unternehmen Anreize zu schaffen, sich in Krefeld niederzulassen.“