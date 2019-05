Hockey : Zwei Hockeylegenden feiern Abschied

Linus Butt (l.) und Oskar Deecke (r.) feiern Abschied. Der Vereinsvorsitzende Dirk Wellen ist freut sich gemeinsam mit ihnen auf das Abschiedsspiel am kommenden Freitag. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld In Oskar Deecke und Linus Butt feiern zwei der größten Spieler des CHTC aller Zeiten Abschied. Gemeinsam machten sie rund 1000 Spiele für Krefeld. Am Vorabend des Final-Four steigt ihr Abschiedsspiel. Der Eintritt ist frei.

„Abschied hoch 2“ heißt es am 17. Mai auf dem Gelände des CHTC. Zwei der größten Spieler, in der Geschichte des Vereins werden offiziell mit einem großen Abschiedsspiel am Vorabend des Final-Four-Turniers geehrt: Oskar Deecke und Linus Butt. Beide feierten in ihren zumeist parallel verlaufenen Karrieren große Erfolge, wurden unter anderem 2012 Olympiasieger und beendeten im Sommer 2018 gemeinsam ihre aktive Laufbahn.

„Wir haben seit 2006 zusammen gespielt, haben fünf Jahre eine WG gehabt und sind sehr gut befreundet. Da bot es sich an, ein gemeinsames Abschiedsspiel zu machen“, sagt Deecke. Dass dieses Spiel nun am Vorabend des Final-Four stattfindet und mit dem bereits vor einem Jahr hervorragend angenommenen „Rock am Wald“ verknüpft wird, empfinden beide als Glücksfall. „Dadurch hoffen wir, dass viele Zuschauer da sein werden. Zwar ist der Eintritt kostenlos, Tickets gibt es aber trotzdem. Denn wir haben Sponsoren gefunden, die für jede verkaufte Karte einen Betrag spenden. Die Erträge gehen je zur Hälfte an das Stups Kinderzentrum und die Organisation ‚Hockey gegen Krebs’.

info Kostenlose Tickets für den guten Zweck Karten für das Spiel sind kostenlos. Sponsoren spenden je Ticket Geld. Erhältlich sind die Karten unter www.abschiedhoch2.de und Abends am Eingang. Beginn ist am 17. Mai um 18.30 Uhr. Nach dem Spiel gibt es Musik mit zwei Live-Bands. (ca. 20.30 h)

Zwischen den beiden langjährigen Freunden blüht vor dem Spiel der Flachs. So beispielsweise beim Thema der Teamzusammenstellung. Während im Team Linus als gebürtiger Krefelder vor allem Spieler zu finden sind, die für den CHTC spielten, ist Team Oskar geprägt von vielen Hamburgern. Schließlich erblickte der Torjäger, der seit 2006 für Krefeld ins Rennen ging und hier unter anderem den Europapokal gewann, in der Hansestadt das Licht der Welt. Naturgemäß aber gab es auch überschneidungen. „Die hat sich alle Oskar unter den Nagel gerissen“, sagt Butt grinsend. „Das Vorrecht des Älteren“, erwidert Deecke achselzuckend, fährt dann aber fort: „Eigentlich haben wir da brüderlich geteilt.“