Handball : Zwangspause für die HSG Krefeld wurde verlängert

Bis HSG-Trainer Felix Linden sein Team am Spielfeldrand coachen kann, werden noch einige Wochen vergehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Deutsche Handball-Bund stoppte den Spielbetrieb am Dienstag bis zum 31. Januar. Der Verband Niederrhein will am Montag entscheiden, wann die Saison in den unteren Ligen beginnen kann.

(lus) Lange hatten die Verantwortlichen der 3. Liga im Handball gehofft, Anfang oder Mitte Januar wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können. Leider zeigt aber die Entwicklung der Infektionszahlen und Inzidenzwerte in ganz Deutschland nicht den Rückgang, den sich Politik, Gesundheitsbehörden und natürlich auch der Sport erhofft hatten. Darum haben die Verantwortlichen für den Spielbetrieb in der 3. Liga und der Junioren-Bundesliga im Handball entschieden, den Beschluss zur Aussetzung des Spielbetriebs vom 30. Oktober weiter zu verlängern. Mindestens bis zum 31. Januar werden keine Spiele in der 3. Liga stattfinden. In der Zwischenzeit wird an weiteren Verfeinerungen der Hygienekonzepte gearbeitet, um bereit zu sein und möglichst bald auch flächendeckend wieder den Trainings- und Spielbetrieb anbieten zu können. Die HSG Krefeld Niederrhein setzt nun auf die Wideraufnahme des Spielbetriebes Anfang Februar mit der gepaarten Hoffnung, dass die Pandemiezahlen sich entsprechend entwickeln.