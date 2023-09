Nach dem Titelgewinn Auch die Basketballer des SC Bayer 05 Ueridngen erwarten einen weiteren Boom

Es war ein richtiges Familienevent in der Josef-Koerver-Halle: Neben dem Public Viewing wurde gegrillt, es herrschte eine tolle Stimmung für die ganze Familie. „Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden haben wir diese Veranstaltung spontan organisiert. Danke an alle, die dies realisiert haben“, sagt Samet Yilmaz, den Basketballabteilungsleiter des SC Bayer 05 Uerdingen. „Schon nach dem dritten Platz bei der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Jahr haben wir einen großen Zulauf bei Senioren, Kindern und Jugendlichen gehabt. Davon ist jetzt noch einmal auszugehen“, sagt Yilmaz. „Ein Problem sind allerdings die fehlenden Übungsleiter und Hallenzeiten. Bezüglich mehr Hallenzeiten stehen wir mit der Stadt Krefeld in einem engen Austausch, hoffen natürlich darauf, dass wir durch diesen Erfolg auch profitieren werden.“