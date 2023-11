Winterspecial am ersten Advent Die Krefelder Eislauffamilie hält zusammen

Dabei zeigt sich an einem praktischen Beispiel, wie die vom DOSB verliehene Anerkennung als Stürtzpunktverein für Integration mit Leben gefüllt wird. „Wir haben auch einige Mädchen und Jungen dabei, die aus der Ukraine flüchten mussten, kam deutsch sprechen, aber mitmachen, Spaß haben und integriert werden“, berichtet Gaby Braas. Die Ausrichtung beim Eistanz des SCK ist eine etwas andere. Hier werden Tänze gezeigt, auch von Anfängern und ohne Sprünge. Beim Eisstockschießen sind ebenfalls keine Profis, dafür aber Promis dabei. So führt zum Beispiel Uwe Fabig ein Legenden-Team an. Und auch Eishockey wird natürlich nicht fehlen. So kämpfen sieben Mannschaften um den Seidenstadt Juniors Cup U11: neben dem KEV sind die DEG, Köln, Frankfurt, Erding, Nürnberg und Pilsen am Start. Vor allem über die Zusage der Gäste aus Tschechien und Elmar Schmitz erfreut. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt er und ist sicher, dass viele Jungen die Autogrammstunde der Pinguine nutzen und auch zum DEL2-Spiel am Sonntag gegen Landshut in die Yayla-Arena gehen, das den Abschluss des Wochenendes bildet.