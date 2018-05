Lokalsport: Willich in Dilkrath vor hoher Hürde

Krefeld Teutonia St. Tönis darf sich im Aufstiegskampf keine Blöße geben.

Der liegt auf dem Relegationsplatz und wird fraglos alles geben. Spannender kann es in der Phase kaum noch zugehen. Ebenfalls nach Zählern genau auf Augenhöhe, aber mit der um elf Treffer besseren Tordifferenz, liegt der VfL Willich im Abstiegskampf gegenüber Grevenbroiche gut im Rennen. Um Balsam auf das geschundene Nervenkostüm zu gießen, wäre es äußerst wichtig, in Dilkrath einen "Dreier" zu landen. Denn im letzten Spiel hat die Theißen-Auswahl noch den Zweiten aus Holzheim zu Gast, was durchaus auf ein Endspiel für beide hinauslaufen könnte, was das Team fraglos vermeiden will.